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Активист Дмитрий Дашкевич нашелся в ИВС
Источник материала: Партизан
Задержанный вчера активист Дмитрий Дашкевич нашелся в столичном ИВС Минского района по адресу ул.Ф.Скорины, 20. Об этом
Дмитрий был задержан вчера около половины шестого вечера в Куропатах. Вместе с другими активистами он находился на традиционной символической «курапацкай варце» возле скандального ресторана «Поедем поедим».
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Задержанный вчера активист Дмитрий Дашкевич нашелся в столичном ИВС Минского района по адресу ул.Ф.Скорины, 20. Об этом сообщила его жена Анастасия Дашкевич на...
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