ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Активист Дмитрий Дашкевич нашелся в ИВС

16.01.2021 12:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Задержанный вчера активист Дмитрий Дашкевич нашелся в столичном ИВС Минского района по адресу ул.Ф.Скорины, 20. Об этом сообщила его жена Анастасия Дашкевич на своей странице в Facebook.



Дмитрий был задержан вчера около половины шестого вечера в Куропатах. Вместе с другими активистами он находился на традиционной символической «курапацкай варце» возле скандального ресторана «Поедем поедим».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанный вчера активист Дмитрий Дашкевич нашелся в столичном ИВС Минского района по адресу ул.Ф.Скорины, 20. Об этом сообщила его жена Анастасия Дашкевич на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разработчики Cyberpunk 2077 знали, что игра не готова к запуску в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by