Опасный лед: спасатели в Беларуси призывают рыбаков не рисковать

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси установилась морозная погода, и сотни рыбаков отправились на водоемы. Спасатели предупреждают: это опасно, лед из-за переменчивой погоды недостаточно прочный, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Одна плотва, не больше десяти сантиметров – вот и весь улов Игоря Ивановича. Похвастаться перед «коллегами» точно не получится. Но рыбак с двадцатипятилетним стажем идет на лед не для этого.

«Тишина. Она успокаивает. Сидишь, смотришь на поплавок»,- говорит Игорь Чувилин.

Спасатели призывают: наблюдать нужно не только за поплавком, но и за товарищами по хобби. Их даже на городских водохранилищах сейчас сотни. За городом еще больше. Хоть говорят, что клюет слабо из-за сильного ветра и низкого давления.

«Дома надоело уже. С ковидом сидел месяц и больше. Так что надо воздухом дышать свежим. Тут лед 30 сантиметров, можно на танке ездить», – считает Игорь Гуринович.

Не 30, а меньше 20-ти. К тому же покрыт толстым слоем снега. Под ним невозможно заметить промоины, они образуются в местах с сильным течением. Есть и другие «подводные камни».

«Из-за наших климатических аномалий – было и потепление, и похолодание – лед получился слоистый. И прочность его еще недостаточная для выхода», – отметил начальник водолазно-спасательной службы ОСВОД Минска Дмитрий Храпков.

Пока рыбаки испытывают лед на прочность, спасатели усилили наблюдение. Дежурят круглосуточно, напоминают о правилах безопасности. Благодаря профилактике в этом году число погибших уменьшилось. И все же многие, даже опытные, рыболовы часто пренебрегают элементарными правилами.

«Все говорят: «Зачем жилет?». Но жилет нужен. Он вам поможет в том случае, если вы провалились, продержаться на воде и ждать, когда придут на помощь», – объяснил и.о. начальника маневрово-поисковой группы Ярослав Шкадрович.

Теперь у водолазов-спасателей появилась своя «рыба» – «Пиранья». Лодка на воздушной подушке поможет быстро добраться в любую точку водоема. Но лучше надеяться на себя. И кроме комплекта удочек взять с собой спасательное снаряжение.