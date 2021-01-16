Как изменит организм месяц без алкоголя

Источник материала: Tut.by

«Сухой январь» — акция, проводимая во многих странах: суть ее в том, чтобы воздерживаться от спиртного на протяжении месяца. Daily Mail рассказывает, как организму поможет 31 день без алкоголя.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Диетологи и фитнес-тренеры сходятся во мнении, что даже короткие периоды без алкоголя улучшат память, ясность ума и сон, а также будут способствовать снижению веса и уменьшению давления на печень.

Как отказ от алкоголя улучшает сон

В Австралии в 2018 году проводили опрос 800 участников такой акции. 71% сообщили, что во время «сухого января» спят более крепко и чувствуют себя более отдохнувшими по утрам. С научной точки зрения это улучшение связано с подавляющим эффектом, который алкоголь оказывает на нервную систему, что включает в себя значительное снижение восстановительного этапа сна.

Как отказ от алкоголя влияет на похудение

Употребление алкоголя способствует набору лишнего веса за счет снижения способности организма сжигать жир, усиления аппетита и подавления нашей способности выбирать здоровую пищу.

Алкоголь «физиологически заставляет вас тянуться к определенной пище», предупреждает австралийский тренер и диетолог Сара Хопкинс: «Перед вами стоит миска с чипсами, и, если вы не голодны, вы вряд ли будете из нее есть. Но все изменится, если вы выпьете бокал вина: аппетит усилится, миску вы опустошите».

Как отказ от алкоголя влияет на здоровье печени и репродуктивной системы

British Medical Journal в 2018 году опубликовал исследование: анализы, взятые у выпивающих людей, которые воздерживались от алкоголя в течение 31 дня, показали снижение провоцирующих рак крови белков, более низкое давление и уменьшение жировой ткани вокруг печени.

С отказом от алкоголя нормализуется функция печени: это помогает органу выполнять роль природного фильтра и нейтрализовать все токсические продукты в организме.

У женщин дольше сохраняется детородная функция и позже наступает климакс.

Сара Хопкинс предлагает женщинам с синдромом поликистозных яичников, эндометриозом, миомой значительно сократить потребление алкоголя и даже подумать о том, чтобы совсем от него отказаться.

Судя по результатам уже упомянутого опроса 2018 года, «сухой январь», по-видимому, оказывает и долгосрочное влияние на поведение большинства: 70% тех, кто смог месяц продержаться без спиртного, и спустя семь месяцев пили уже значительно меньше, чем раньше.