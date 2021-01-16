|
Как изменит организм месяц без алкоголя
Источник материала: Tut.by
«Сухой январь» — акция, проводимая во многих странах: суть ее в том, чтобы воздерживаться от спиртного на протяжении месяца.
Диетологи и фитнес-тренеры сходятся во мнении, что даже короткие периоды без алкоголя улучшат память, ясность ума и сон, а также будут способствовать снижению веса и уменьшению давления на печень.
Как отказ от алкоголя улучшает сон
В Австралии в 2018 году проводили
Как отказ от алкоголя влияет на похудение
Употребление алкоголя способствует набору лишнего веса за счет снижения способности организма сжигать жир, усиления аппетита и подавления нашей способности выбирать здоровую пищу.
Алкоголь «физиологически заставляет вас тянуться к определенной пище», предупреждает австралийский тренер и диетолог Сара Хопкинс: «Перед вами стоит миска с чипсами, и, если вы не голодны, вы вряд ли будете из нее есть. Но все изменится, если вы выпьете бокал вина: аппетит усилится, миску вы опустошите».
Как отказ от алкоголя влияет на здоровье печени и репродуктивной системы
С отказом от алкоголя нормализуется функция печени: это помогает органу выполнять роль природного фильтра и нейтрализовать все токсические продукты в организме.
У женщин дольше сохраняется детородная функция и позже наступает климакс.
Сара Хопкинс предлагает женщинам с синдромом поликистозных яичников, эндометриозом, миомой значительно сократить потребление алкоголя и даже подумать о том, чтобы совсем от него отказаться.
Судя по результатам уже упомянутого опроса 2018 года, «сухой январь», по-видимому, оказывает и долгосрочное влияние на поведение большинства: 70% тех, кто смог месяц продержаться без спиртного, и спустя семь месяцев пили уже значительно меньше, чем раньше.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сухой январь» - акция, проводимая во многих странах: суть ее в том, чтобы воздерживаться от спиртного на протяжении месяца.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)