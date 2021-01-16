|
Kia завалит рынок электрическими моделями
Источник материала: Onliner
Компания Kia объявила о начале реализации своей долгосрочной стратегии под названием Plan S. Согласно планам руководства корейского производителя к 2027 году будут запущены в производство семь новых электрокаров.
Отныне компания Kia Motors официально называется просто Kia. Президент и генеральный директор KIA Хо Сун Сонг (Ho Sung Song) так прокомментировал обновления: «Мы в Kia верим в то, что возможность передвижения и мобильности — это одно из прав человека. Наше видение состоит в том, что мы должны создавать устойчивые решения для мобильности для наших клиентов, локальных и глобальных сообществ. Сегодня мы начинаем воплощать это видение в реальность, официально объявляя новые цели нашего бренда и стратегию нашего будущего».
В рамках стратегии Plan S бренд нацелен завоевать лидирующую позицию в индустрии средств и систем мобильности. Расширение бизнеса будет охватывать электромобили, специализированный автотранспорт (Purpose Built Vehicle, PBV) и ряд других направлений. Параллельно с этим Kia будет развивать методы производства, обеспечивающие более устойчивое развитие, в частности — использование «чистой» энергии и перерабатываемых материалов.
Особое внимание производитель уделяет популяризации электромобилей, использующих аккумуляторные батареи (BEV — Battery Electric Vehicle). Компания планирует значительно усилить свою глобальную продуктовую линейку, выведя на рынок к 2027 году семь новых моделей, изначально создаваемых именно как BEV. В число этих новых моделей войдут легковые автомобили, кроссоверы и минивэны. Транспортные средства будут созданы на основе новой глобальной платформы для электромобилей E-GMP (Electric-Global Modular Platform), разработанной Hyundai Motor Group. Это позволит обеспечить значительный запас автономного хода и высокоскоростную зарядку. Первая новинка Kia появится уже в первом квартале текущего года.
серебристый, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, полный привод
черный, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
бежевый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Kia объявила о начале реализации своей долгосрочной стратегии под названием Plan S. Согласно планам руководства корейского производителя к 2027 году будут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)