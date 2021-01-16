Kia завалит рынок электрическими моделями

Источник материала: Onliner

Компания Kia объявила о начале реализации своей долгосрочной стратегии под названием Plan S. Согласно планам руководства корейского производителя к 2027 году будут запущены в производство семь новых электрокаров.

Отныне компания Kia Motors официально называется просто Kia. Президент и генеральный директор KIA Хо Сун Сонг (Ho Sung Song) так прокомментировал обновления: «Мы в Kia верим в то, что возможность передвижения и мобильности — это одно из прав человека. Наше видение состоит в том, что мы должны создавать устойчивые решения для мобильности для наших клиентов, локальных и глобальных сообществ. Сегодня мы начинаем воплощать это видение в реальность, официально объявляя новые цели нашего бренда и стратегию нашего будущего».

В рамках стратегии Plan S бренд нацелен завоевать лидирующую позицию в индустрии средств и систем мобильности. Расширение бизнеса будет охватывать электромобили, специализированный автотранспорт (Purpose Built Vehicle, PBV) и ряд других направлений. Параллельно с этим Kia будет развивать методы производства, обеспечивающие более устойчивое развитие, в частности — использование «чистой» энергии и перерабатываемых материалов.

Особое внимание производитель уделяет популяризации электромобилей, использующих аккумуляторные батареи (BEV — Battery Electric Vehicle). Компания планирует значительно усилить свою глобальную продуктовую линейку, выведя на рынок к 2027 году семь новых моделей, изначально создаваемых именно как BEV. В число этих новых моделей войдут легковые автомобили, кроссоверы и минивэны. Транспортные средства будут созданы на основе новой глобальной платформы для электромобилей E-GMP (Electric-Global Modular Platform), разработанной Hyundai Motor Group. Это позволит обеспечить значительный запас автономного хода и высокоскоростную зарядку. Первая новинка Kia появится уже в первом квартале текущего года.