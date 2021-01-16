Разработчики Cyberpunk 2077 знали, что игра не готова к запуску в 2020 году

Источник материала: Onliner

Cyberpunk 2077 была самой ожидаемой игрой прошлого года. И если с ее PC-версией все более-менее в порядке, то вокруг версии для консолей прошлого поколения развернулся скандал. Из расследования Джейсона Шрайера для Bloomberg стало известно, что разработчики Cyberpunk 2077 были в курсе того, что игра не готова к запуску в 2020 году.

Один из разработчиков анонимно заявил: они ожидали, что игра будет готова к 2022 году, основываясь на том прогрессе в разработке, который был в 2019 году.

Одной из причин провала называют параллельную разработку движка и игры. Это было похоже на «попытку вести поезд, пока перед вами укладывают рельсы».

Из расследования стало известно о принудительных переработках, а также о низких зарплатах — зарплата джуниор-программиста составляла примерно $700 в месяц.