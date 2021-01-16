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Разработчики Cyberpunk 2077 знали, что игра не готова к запуску в 2020 году

16.01.2021 12:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Cyberpunk 2077 была самой ожидаемой игрой прошлого года. И если с ее PC-версией все более-менее в порядке, то вокруг версии для консолей прошлого поколения развернулся скандал. Из расследования Джейсона Шрайера для Bloomberg стало известно, что разработчики Cyberpunk 2077 были в курсе того, что игра не готова к запуску в 2020 году.

Один из разработчиков анонимно заявил: они ожидали, что игра будет готова к 2022 году, основываясь на том прогрессе в разработке, который был в 2019 году.

Одной из причин провала называют параллельную разработку движка и игры. Это было похоже на «попытку вести поезд, пока перед вами укладывают рельсы».

Из расследования стало известно о принудительных переработках, а также о низких зарплатах — зарплата джуниор-программиста составляла примерно $700 в месяц.

Игра Cyberpunk 2077 для Xbox Series X и Xbox One
3 отзыва
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
119 р.
4 предложения
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Cyberpunk 2077 была самой ожидаемой игрой прошлого года. И если с ее PC-версией все более-менее в порядке, то вокруг версии для консолей прошлого поколения развернулся...
 
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