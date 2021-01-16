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В Украине запретили русский язык в сфере обслуживания
Источник материала: ОНТ
В Украину в силу вступает норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Она закрепляет окончательный переход всей сферы обслуживания на украинский язык,
Все поставщики услуг различных форм собственности должны будут обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах и услугах только на украинском языке. Причем данное требование касается не только сферы торговли.
Обслуживание на другом языке может осуществляться по просьбе клиента, если вторая сторона тоже не возражает.
Теперь можно будет официально пожаловаться на обслуживание на русском языке. За нарушение предусмотрены штрафы.
Закон резко раскритиковала украинская оппозицией и российские политики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев принимает дискриминационные законы в отношении русского языка и специально сеет раздор между гражданами.
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В Украину в силу вступает норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Она закрепляет окончательный переход всей сферы...
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