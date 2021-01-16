Поправки в Кодексы по вопросам административной ответственности: процесс станет более понятным и прозрачным

Источник материала: ОНТ

Сделать административный процесс более понятным и прозрачным – в этом суть изменений в Кодексах по вопросам административной ответственности, подписанных Президентом.

Направленность на профилактику и снижение карательной функции – одна из основных особенностей проекта, над которым проведена большая работа. Предусмотрели не только либерализацию кодекса, но и его технологическое усовершенствование.

Среди других новшеств – более строгое отношение к нарушениям общественного порядка, например, размещению запрещённой символики или распространение персональных данных правоохранителей. Но главный принцип остаётся неизменным: не наказать, а предотвратить.

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