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Поправки в Кодексы по вопросам административной ответственности: процесс станет более понятным и прозрачным

16.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поправки в Кодексы по вопросам административной ответственности: процесс станет более понятным и прозрачным

Сделать административный процесс более понятным и прозрачным – в этом суть изменений в Кодексах по вопросам административной ответственности, подписанных Президентом. 

Направленность на профилактику и снижение карательной функции – одна из основных особенностей проекта, над которым проведена большая работа. Предусмотрели не только либерализацию кодекса, но и его технологическое усовершенствование.  

Среди других новшеств – более строгое отношение к нарушениям общественного порядка, например, размещению запрещённой символики или распространение персональных данных правоохранителей. Но главный принцип остаётся неизменным: не наказать, а предотвратить. 

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Сделать административный процесс более понятным и прозрачным – в этом суть изменений в Кодексах по вопросам административной ответственности, подписанных...
 
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