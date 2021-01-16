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Поправки в Кодексы по вопросам административной ответственности: процесс станет более понятным и прозрачным
Источник материала: ОНТ
Сделать административный процесс более понятным и прозрачным – в этом суть изменений в Кодексах по вопросам административной ответственности, подписанных Президентом.
Направленность на профилактику и снижение карательной функции – одна из основных особенностей проекта, над которым проведена большая работа. Предусмотрели не только либерализацию кодекса, но и его технологическое усовершенствование.
Среди других новшеств – более строгое отношение к нарушениям общественного порядка, например, размещению запрещённой символики или распространение персональных данных правоохранителей. Но главный принцип остаётся неизменным: не наказать, а предотвратить.
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Поправки в Кодексы по вопросам административной ответственности: процесс станет более понятным и прозрачным
Сделать административный процесс более понятным и прозрачным – в этом суть изменений в Кодексах по вопросам административной ответственности, подписанных...
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