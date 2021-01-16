Витамин С не поможет от простуды! Развенчиваем 6 распространенных мифов о витаминах.

Источник материала: ОНТ

О витаминах и минералах, кажется, известно уже все. И все же, при всей популярности этой темы, в интернете до сих пор можно встретить живучие мифы. Давайте разбираться, каким утверждениям пора перестать верить.

1. Натуральные витамины лучше синтетических

Химические формулы витаминов не меняются в зависимости от их происхождения. Исследования подтверждают, что, например, происходящий из пищи и синтезированный витамин С усваивается одинаково. Так что если врач выявил у вас недостаток какого-то витамина, не пренебрегайте таблетками, просто обратите внимание на регистрацию средства и репутацию производителя.

2. Попить витамины никогда не будет лишним

Витамины должны подбираться под нужды конкретного человека. Например, если вы придерживаетесь вегетарианского типа питания – вам стоит принимать витамин В12, которого нет в растительной пище. А если вы редко бываете на солнце (что свойственно для большинства офисных работников) – группу витаминов D. Подходящий именно вам комплекс витаминов может назначить терапевт: он сделает выводы по результатам вашего анамнеза и результатов текущих анализов.

3. Кальций укрепляет ногти

Кальций укрепляет кости. Ногти же, как и волосы, представляют собой белковую структуру, основу которой составляет кератин. Твердыми ногти делает аминокислота цистеин, а ее недостаток, напротив, провоцирует хрупкость. Хотя кальций должен присутствовать в ногтях, в не меньшей степени необходимы селен, цинк, фосфор и хром.

4. Витамин С помогает при простуде

Это утверждение известно еще с семидесятых годов прошлого века, но исследования так и не доказали эффективность аскорбиновой кислоты в укреплении защиты организма. А вот витамин D точно помогает телу держать оборону от вирусов и инфекций.

5. Правильное питание насыщает организм всеми необходимыми витаминами

Безусловно, если вы соблюдаете баланс ЖБУ, питаетесь здоровой пищей и потребляете достаточно круп, овощей и фруктов – зачастую можно обходиться без витаминных добавок. Тем не менее, в рационе обычного белоруса часто не хватает витаминов группы B и D.

6. Фрукты – лучший источник витаминов

Необходимы для человека витамины содержатся далеко не только во фруктах. Например, витамины группы А есть в сладком перце, моркови, сыры и масле. Витамины группы В – в крупах, цельнозерновом хлебе, свинине, печени, пивных дрожжах, цельном молоке, твороге, колбасе, арахисе, томатах, картофеле, грибах, птице, рыбе и зелени. Витамины группы С содержатся в перце, капусте, зеленом горошке, зеленом луке, шиповнике. Витамины группы D можно найти в рыбе, печени трески, яйцах, сливочном масле. Витамины группы Е есть в растительном масле, бобах, хлебе, орехах, крупах. Витамины группы К – в листовой зелени, шпинате, кабачках. Витамины группы Н – в сое, горохе, печени, почках и дрожжах.





Фото: Pinterest

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