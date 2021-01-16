Названы предварительные даты открытия новых станция метро в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Три новые станции метро Зеленолужской линии в Минске планируют открыть в середине 2023 года. Об этом сообщил первый зампредседателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, передает БЕЛТА.

Речь идет о станциях «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». Дмитрий Микуленок сообщил, что работа идет в соответствиии с графиком и при наличии инвестиций.





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