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Названы предварительные даты открытия новых станция метро в Минске

16.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Три новые станции метро Зеленолужской линии в Минске планируют открыть в середине 2023 года. Об этом сообщил первый зампредседателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, передает БЕЛТА.

Речь идет о станциях «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». Дмитрий Микуленок сообщил, что работа идет в соответствиии с графиком и при наличии инвестиций.


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Теги: Минск
 
 
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Три новые станции метро Зеленолужской линии в Минске планируют открыть в середине 2023 года. Об этом сообщил первый зампредседателя Мингорисполкома Дмитрий...
 
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