|
Названы предварительные даты открытия новых станция метро в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Три новые станции метро Зеленолужской линии в Минске планируют открыть в середине 2023 года. Об этом сообщил первый зампредседателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок,
Речь идет о станциях «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». Дмитрий Микуленок сообщил, что работа идет в соответствиии с графиком и при наличии инвестиций.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три новые станции метро Зеленолужской линии в Минске планируют открыть в середине 2023 года. Об этом сообщил первый зампредседателя Мингорисполкома Дмитрий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)