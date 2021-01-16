5 абсурдных и дорогих покупок голливудских звёзд. Как вам танк?

Источник материала: ОНТ

Голливудские знаменитости не имеют проблем с финансами и могут себе позволить даже странные и импульсивные покупки. Не важно, сколько это будет стоить.

1. Ким Бейсингер однажды купила целый город с населением в несколько тысяч человек. Целью было создать на этой площади свой «маленький Голливуд», но проект не получился. Актрисе пришлось продать город в 20 раз дешевле.

2. Николас Кейдж давно зарекомендовал себя как любитель странных покупок. В его активе усыпальница в виде пирамиды высотой в 2,7 метра, расположенная на кладбище в Новом Орлеане, личный остров, настоящий краснокнижный осьминог и даже череп динозавра возрастом 67 миллионов лет. Правда, череп так и не был доставлен актеру. Выяснилось, что он был украден и выставлен на аукцион. Актер лишился денег и так и не увидел свою странную покупку.

3. Брэд Питт отличился покупкой настоящего танка! Актер участвовал в съемках, где использовали советский танк Т-54, и после окончания съемочного процесса не смог расстаться с новой «игрушкой».

4. Джонни Депп не раз был на грани банкротства из-за своей страсти скупать странные вещи. Его коллекцию гитар стоимостью ВВП небольшого европейского государства ещё можно понять, но зачем актеру было тратить 3 миллиона долларов, чтобы пальнуть из антикварной пушки? И не простым ядром, а таким, где был размещён прах писателя Хантера Томпсона.

5. Том Круз однажды приобрел аппарат УЗИ стоимость 200 000 долларов. Его супруга Кэти Холмс была на 8-м месяце беременности. Актер решил, что лучше иметь аппарат под рукой, мало ли...

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