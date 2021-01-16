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Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram разблокировали

16.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram разблокировали

Личные страницы президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram вновь открыли, пишет БЕЛТА.

Ранее его соцсети были заблокированы на многих площадках после штурма Капитолия. В начале января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что причиной блокировки стали призывы к насилию.

Сейчас записи на страницах Трампа в Facebook и Instagram отображаются, однако он по-прежнему не имеет доступа к YouTube, Twitter и другим крупным платформам. 

Фото: Erin Schaff / Getty Images

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Личные страницы президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram вновь открыли, пишет БЕЛТА. Ранее его соцсети были заблокированы на многих площадках после...
 
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