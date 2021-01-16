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Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram разблокировали
Источник материала: ОНТ
Личные страницы президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram вновь открыли,
Ранее его соцсети были заблокированы на многих площадках после штурма Капитолия. В начале января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что причиной блокировки стали призывы к насилию.
Сейчас записи на страницах Трампа в
Фото: Erin Schaff / Getty Images
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Личные страницы президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram вновь открыли, пишет БЕЛТА. Ранее его соцсети были заблокированы на многих площадках после...
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