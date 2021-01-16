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МЧС проводит проверки печного оборудования

16.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Морозы в Беларуси крепнут, не дожидаясь Крещения. Синоптики прогнозируют устойчивый холод, местами ниже 13-градусной отметки. В такую погоду работы прибавляется не только у коммунальщиков – спасатели проводят ежегодные проверки печей. 

Особое внимание – сельчанам. Треть пожаров в регионе происходит из-за неправильной эксплуатации печи. За городом она остаётся основным источником тепла в доме. Проверяют всё: зазоры, щели в конструкции, исправность дымохода, электропроводку и пожарные извещатели. В основной группе риска пожилые люди и инвалиды.  

Смотровые комиссии напишут письма родным с просьбой явиться и устранить нарушения. Если не получается приехать, не лишним будет почаще звонить родителям и проверять, всё ли в порядке. 

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Морозы в Беларуси крепнут, не дожидаясь Крещения. Синоптики прогнозируют устойчивый холод, местами ниже 13-градусной отметки. В такую погоду работы прибавляется не...
 
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