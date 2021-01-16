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Стало известно, в чем обвиняют переводчицу Ольгу Калацкую

16.01.2021 13:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержанную в Минске в пятницу Ольгу Калацкую обвиняют по статье 342 УК («Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, или активное участие в них»).

Стало известно, в чем обвиняют переводчицу Ольгу Калацкую

Об этом адвокату Ольги сообщили во Фрунзенском РУВД Минска, пишет БАЖ. Сегодня Ольгу Калацкую повезли на следственные действия.

Ольга живет с 89-летней мамой, которой нужен уход.

Ольга Калацкая перевела на белорусский язык десятки фильмов, сериалов и книг, в том числе Вирджинии Вульф, Уильяма Голдинга, Пола Остера, «Гладиатор», «Шрек», «Семейку Смит» и других.
 
Теги: Минск
 
 
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Ольга живет с 89-летней мамой, которой нужен уход.
 
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