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Стало известно, в чем обвиняют переводчицу Ольгу Калацкую
Источник материала: UDFЗадержанную в Минске в пятницу Ольгу Калацкую обвиняют по статье 342 УК («Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, или активное участие в них»).
Об этом адвокату Ольги сообщили во Фрунзенском РУВД Минска,
Ольга живет с 89-летней мамой, которой нужен уход.
Ольга Калацкая перевела на белорусский язык десятки фильмов, сериалов и книг, в том числе Вирджинии Вульф, Уильяма Голдинга, Пола Остера, «Гладиатор», «Шрек», «Семейку Смит» и других.
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Ольга живет с 89-летней мамой, которой нужен уход.
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