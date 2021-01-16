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В Солигорске всю ночь без воды и тепла были более 90 домов

16.01.2021 13:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Солигорске всю ночь без воды и тепла были более 90 домов
Иллюстративное фото
92 жилых дома, 5 детских садов, школа, 3 административных здания и магазин остались ночью в Солигорске без тепла и горячей воды, говорится в суточной сводке МЧС в субботу.

Сообщение о порыве трубопровода теплотрассы диаметром 200 мм в Солигорске по улице Ленинского комсомола, 30 поступило 16 января в 00.55.

«Предполагаемое время восстановления теплоснабжения и горячего водоснабжения — 10.00 16 января», — отметили в ведомстве.


Сейчас в Солигорске -19.
 
 
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