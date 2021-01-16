В Солигорске всю ночь без воды и тепла были более 90 домов

Источник материала: UDF



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«Предполагаемое время восстановления теплоснабжения и горячего водоснабжения — 10.00 16 января», — отметили в ведомстве.

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Сообщение о порыве трубопровода теплотрассы диаметром 200 мм в Солигорске по улице Ленинского комсомола, 30 поступило 16 января в 00.55.Сейчас в Солигорске -19.