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В Солигорске всю ночь без воды и тепла были более 90 домов
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Сообщение о порыве трубопровода теплотрассы диаметром 200 мм в Солигорске по улице Ленинского комсомола, 30 поступило 16 января в 00.55.
«Предполагаемое время восстановления теплоснабжения и горячего водоснабжения — 10.00 16 января», — отметили в ведомстве.
Сейчас в Солигорске -19.
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Сейчас в Солигорске -19.
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