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Резидентов ПВТ обязали установить красно-зелёные флаги на своих зданиях

16.01.2021 13:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Резидентов ПВТ обязали установить красно-зелёные флаги на своих зданиях
Плакат про флаги на уличной акции в Минске / Фото: Еврорадио
Резиденты Парка высоких технологий должны установить государственный флаг Республики Беларусь на крышах своих зданий. Такое обязательство прописано в письме Администрации Первомайского района Минска компаниям-участникам ПВТ, которое попало в редакцию dev.by.

Резидентов ПВТ обязали установить красно-зелёные флаги на своих зданиях

В письме ссылаются на решение Мингорисполкома, в котором утверждается план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и безопасности, дисциплины, наведению порядка на территории г. Минска. В списке мер — «Организация работы по популяризации и размещению государственной символики». Срок исполнения — «постоянно».

В ПВТ подтвердили подлинность письма: «Да, такое письмо есть. Мы получили обращение из Администрации Первомайского района. И на его основании направлены письма на резидентов Парка», — приводит комментарий dev.by.

Из письма непонятно, какая именно статья закона «О государственных символах Республики Беларусь» регулирует эту меру.

Но отметим, что в последнее время началась трансформация законодательства в отношении флагов. 14 января Александр Лукашенко подписал новую редакцию Административного кодекса. Телеграм-канал пресс-службы Лукашенко тогда написал, что помимо штрафов за «незаконные массовые мероприятия» в нем предусмотрена «ответственность за использование запрещенной символики». Вероятно, «запрещенной символикой» здесь назвали национальные бело-красно-белые флаги.

Также по неподтвержденной информации в ближайшее время планируются изменения в «Закон об официальных геральдических символах». В статью «Об охране официальных геральдических символов» добавят запрет на использование символов «направленных по своему содержанию на причинение вреда, общественному порядку, моральности, правам и свободам иных граждан».
 
Теги: Минск
 
 
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14 января Александр Лукашенко подписал новую редакцию Административного кодекса.
 
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