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В минской Грушевке с самого утра прошла протестная акция
Источник материала: UDF
Протестный марш из конструктора Лего
Видеозапись с акции появилась в районном телеграм-чате с комментарием:
«Минск выходит и будет продолжать выходить, пока не уйдёт диктатор. Грушевка, Розочка, Харьковская и Тучинка утро начинает не с кофе».
Напомним, что в Минске на эти выходные обещали морозную погоду. В момент проведения акции столбики термометра показывали -20 градусов.
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Видеозапись с акции появилась в районном телеграм-чате.
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