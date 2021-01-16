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В минской Грушевке с самого утра прошла протестная акция

16.01.2021 13:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В минской Грушевке с самого утра прошла протестная акция
Протестный марш из конструктора Лего
Рано утром 16 января в Минске прошла протестная акция в микрорайоне Грушевка. Около десяти человек выстроились в цепь с красно-белыми флагами. Они кричали «Верым, можам, пераможам!».

Видеозапись с акции появилась в районном телеграм-чате с комментарием:

«Минск выходит и будет продолжать выходить, пока не уйдёт диктатор. Грушевка, Розочка, Харьковская и Тучинка утро начинает не с кофе».


Напомним, что в Минске на эти выходные обещали морозную погоду. В момент проведения акции столбики термометра показывали -20 градусов.
 
Теги: Минск
 
 
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Видеозапись с акции появилась в районном телеграм-чате.
 
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