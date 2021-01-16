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В Новой Боровой снова проблемы с отоплением
Источник материала: UDF
Радиатор отопления / Фото: Еврорадио
Сообщение об этом появилось около 8 утра:
«Дорогие друзья! В связи с аварией на котельной ГП «Минрайтеплосеть» в районе «Новая Боровая» возможны перебои с отоплением. Аварийная бригада уже работает над устранением неполадок».
Житель района рассказал
Несколько дней назад в «Новой Боровой» уже отсутствовало отопление около часа, якобы из-за аналогичной аварии на котельной. Поскольку на улице был большой минус, тогда в районном чате стали появляться люди с предложениями ночлега, обогревателей и воды.
«Заберу на ночлег в любое время, Боровляны. Могу приехать забрать на машине, двое взрослых с ребёнком (или без) на диван в отдельную комнату. Завтрак, кофе, хорошая (надеюсь) компания гарантированы. Не стесняйтесь в личку сразу писать», — пользователи постили десятки похожих сообщений.
Напомним, сегодня синоптики прогнозировали сильные морозы в Минске. Столбики термометров с утра показывали 20 градусов мороза. Микрорайон «Новая Боровая» известен активным участием в протестах. «Они объявили нам войну», — написал один из пользователей.
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Сообщение об этом появилось около 8 утра.
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