Источник материала: UDF



Радиатор отопления / Фото: Еврорадио

«Дорогие друзья! В связи с аварией на котельной ГП «Минрайтеплосеть» в районе «Новая Боровая» возможны перебои с отоплением. Аварийная бригада уже работает над устранением неполадок».

«Заберу на ночлег в любое время, Боровляны. Могу приехать забрать на машине, двое взрослых с ребёнком (или без) на диван в отдельную комнату. Завтрак, кофе, хорошая (надеюсь) компания гарантированы. Не стесняйтесь в личку сразу писать», — пользователи постили десятки похожих сообщений.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Новой Боровой снова проблемы с отоплением Сообщение об этом появилось около 8 утра.