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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Впустите денежный поток в свою жизнь: кому звезды сулят финансовую прибыль в январе Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака звезды сулят невероятную удачу в деньгах.

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака звезды сулят невероятную удачу в деньгах в ближайшую неделю, с 18 по 24 января.Об этом пишет изданиеЗвезды и планеты помогут достичь внутренней гармонии и согласия и наступает идеальный период для обретения уверенности в собственных силах. Пришло время отказаться от мыслей, что они чего-то не умеют или не могут. Можно заняться шоппингом, чтобы поднять настроение, а в будни будьте ответственны и не бросайте начатые дела.Вложите деньги в собственное развитие или внешний вид. Звезды сейчас благосклонны к таким тратам, и вы можете смело обновить гардероб, сменить прическу, оплатить курсы или накупить книг, или обучающих материалов. Также важно встречаться с людьми, которые смогут чему-то научить. Лень гоните прочь – неделя важна для работы.Ближайшая неделя удачна для того, чтобы превратить себя в свою лучшую версию. Не сидите у моря и не ждите погоды. Пришло время действовать решительно и бескомпромиссно. Если вы заняты поиском новых источников дохода или работы – вас ждет успех.Начало недели гарантирует удачу в работе, покупках и домашних делах. В четверг звезды и планеты будут менее энергичными и стоит быть осторожнее. Астрологи рекомендуют заняться любимым делом, хобби, а на работу и в бизнесе проявить внимательность, чтобы не рисковать деньгами или авторитетом.