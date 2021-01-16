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Хоккеистка Юлия Аббасова: Сейчас нужно делать все, чтобы привлечь внимание к беспределу, происходящему в Беларуси

16.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Хоккеистка Юлия Аббасова: Сейчас нужно делать все, чтобы привлечь внимание к беспределу, происходящему в Беларуси

  • 16.01.2021, 13:14
Хоккеистка Юлия Аббасова: Сейчас нужно делать все, чтобы привлечь внимание к беспределу, происходящему в Беларуси

Спортсменка собрала десятки тысяч подписей за отмену ЧМ по хоккею в Минске.

Чемпион Украины женского чемпионата-2017/18 белоруска Юлия Аббасова рассказала «Трибуне» о том, как создала петицию за отмену ЧМ-2021 в Минске, которую уже подписало свыше 56 тысяч человек.

– Как пришла мысль запустить петицию?

– Мысль пришла очень четко 13 августа, когда в стране наконец дали интернет и в сеть хлынул поток того ужаса, который происходил 9-12 августа. Я работаю в айтишке, у нас и так был частичный доступ через впн. Я примерно знала, что происходит. Тем более у меня многие знакомые были в самой гуще событий.

Но когда стало известно, что происходило в РУВД, автозаках и на Окрестина, я, человек очень любящий хоккей, поняла, что сейчас каждый должен делать все, что может, чтобы привлечь внимание мировой общественности к ужасам и беспределу, происходящим в Беларуси. И идея написать петицию как-то очень быстро оформилась в голове. И написала я ее буквально за 15 минут.

– Кому передали петицию в ИИХФ?

– Изначально открытое письмо было отправлено только ИИХФ и президенту Рене Фазелю через официальную почту федерации. А буквально вчера мы отправили ее каждому члену Совета ИИХФ, которые будут принимать решение о переносе ЧМ в Минске на заседании совета 25-26 января.

– Ожидали, что Фазеля так раскритикуют в СМИ после встречи с Лукашенко?

– Конечно. Я, как и многие, вообще была в шоке от этих теплых объятий. И считаю, что Фазель подставил под удар не только свою репутацию, но и репутацию ИИХФ как международной спортивной организации. Мое мнение – он вообще должен уйти в отставку. А он сейчас выкручивается, даже врет, говоря о том, что созванивался с Тихановской якобы накануне своего визита в Минск.

– Вы подписантка письма спортсменов за новые выборы и против насилия. На вас оказывают давление?

– На меня сейчас тяжело оказывать давление. Нет рычагов. В женской лиге я играла в Украине. В Беларуси нет женского хоккея, поэтому тут я тренируюсь и играю исключительно с любителями. Работаю в ИТ, через работу на меня тяжело надавить – не из каких сборных меня исключить не могут просто потому что их нет.

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Теги: Минск
 
 
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