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Гениальная тактика партизан поставила «ябатек» в тупик
Источник материала: Хартия'97
Гениальная тактика партизан поставила «ябатек» в тупик
Новая «фишка» минчан оказалась эффективным оружием против лукашистов.
В Минске появилась новая фишка — вмораживать флаги водой на различных поверхностях.
Гениальная тактика партизан почти сразу же поставила «ябатек» в тупик.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Новая «фишка» минчан оказалась эффективным оружием против лукашистов.
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