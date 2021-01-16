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Японец устроился работать профессиональным бездельником и стал миллионером
Источник материала: Хартия'97
Японец устроился работать профессиональным бездельником и стал миллионером
Началось все с объявления в твиттере.
Седзи Моримото из Токио 37 лет. Летом 2018 года он устроился работать профессиональным бездельником — ест, пьет и дает простые советы.
Его одноразовая услуга стоит 10 тысяч йен, за два с половиной года Моримото выполнил уже 3 тысячи заказов. То есть он заработал 30 миллионов йен (больше 21 миллиона рублей).
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Началось все с объявления в твиттере. Седзи написал: «Предлагаю себя в аренду как профессионального бездельника. Вам сложно одному пойти в магазин? Не хватает одного игрока в команде? Вам надо, чтобы кто-то придержал вам место? Я не умею делать ничего, только решать простые задачи». Пост начали активно шерить. И теперь Моримото выпустил книгу о своей работе, стал прототипом героя телесериала и популярным блогером.
Услугами Седзи в основном пользуются одинокие люди и те, кому нужно выговориться. С клиентами японец ловил бабочек в парке, ходил подавать на развод и посещал больницу. За деньги он позировал на фото для инстаграма и слушал о тяготах работы врачей.
Однажды Моримото нанял убийца, которому нужно было кому-то покаяться в преступлении. Услугами профессионального бездельника также пользовался человек, который хотел из госпиталя съездить на место неудавшегося суицида.
«Я не друг и не знакомый. Без раздражающих факторов, которые всегда есть в отношениях, я могу помочь облегчить состояние людей, страдающих из-за одиночества», — так японец описывает свои услуги. В день ими пользуются обычно 3-4 человека.
Моримото женат. До профессионального безделья он работал в издательстве. У него есть ученая степень по физике.
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Началось все с объявления в твиттере.
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