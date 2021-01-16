«Nivea в стране оставалось на три дня». Белорусы поддержали бренд, отказавшийся спонсировать ЧМ по хоккею в Минске

Источник материала: Салiдарнасць

NIVEA не будет спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если его проведут в Беларуси. Такой ответ от компании белоруска получила в Instagram.





Фото со страницы Ники Сандрос в Фейсбуке

«Учитывая создавшуюся ситуацию, мы приняли решение, что Nivea Men не будет выступать спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если одним из мест его проведения останется Беларусь», — говорится в заявлении компании на странице в Instagram.

В Nivea уточнили, что уже проинформировали о своем решении Международную федерацию хоккея.





В соцсетях белорусы предлагают провести флешмоб в поддержку компании.

Владимир Максимков :

— Перефразируя. Крем NIVEA «Оргазм». Наносите на руку и втираете энергичными движениями до полного удовлетворения.

Ксения Фёдорова

— Я это сделала. Купила кремы от NIVEA. Присматриваюсь к Шкоде. P.S даёшь флешмоб! #dzjakuyuNivea

Yauhen Daineka :

— Nivea в стране оставалось на три дня...