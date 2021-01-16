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«Nivea в стране оставалось на три дня». Белорусы поддержали бренд, отказавшийся спонсировать ЧМ по хоккею в Минске
16.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
NIVEA не будет спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если его проведут в Беларуси. Такой ответ от компании белоруска получила в Instagram.
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«Учитывая создавшуюся ситуацию, мы приняли решение, что Nivea Men не будет выступать спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если одним из мест его проведения останется Беларусь», — говорится в заявлении компании на странице в Instagram.
В Nivea уточнили, что уже проинформировали о своем решении Международную федерацию хоккея.
В соцсетях белорусы предлагают провести флешмоб в поддержку компании.
— Перефразируя. Крем NIVEA «Оргазм». Наносите на руку и втираете энергичными движениями до полного удовлетворения.
— Я это сделала. Купила кремы от NIVEA. Присматриваюсь к Шкоде. P.S даёшь флешмоб! #dzjakuyuNivea
— Nivea в стране оставалось на три дня...
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«Nivea в стране оставалось на три дня». Белорусы поддержали бренд, отказавшийся спонсировать ЧМ по хоккею в Минске
NIVEA не будет спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если его проведут в Беларуси. Такой ответ от компании белоруска получила в Instagram
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