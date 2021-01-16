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«Nivea в стране оставалось на три дня». Белорусы поддержали бренд, отказавшийся спонсировать ЧМ по хоккею в Минске

16.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

NIVEA не будет спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если его проведут в Беларуси. Такой ответ от компании белоруска получила в Instagram.

«Nivea в стране оставалось на три дня». Белорусы поддержали бренд, отказавшийся спонсировать ЧМ по хоккею в Минске

Фото со страницы Ники Сандрос в Фейсбуке

«Учитывая создавшуюся ситуацию, мы приняли решение, что Nivea Men не будет выступать спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если одним из мест его проведения останется Беларусь», — говорится в заявлении компании на странице в Instagram.

В Nivea уточнили, что уже проинформировали о своем решении Международную федерацию хоккея.

«Nivea в стране оставалось на три дня». Белорусы поддержали бренд, отказавшийся спонсировать ЧМ по хоккею в Минске

В соцсетях белорусы предлагают провести флешмоб в поддержку компании.

Владимир Максимков:

— Перефразируя. Крем NIVEA «Оргазм». Наносите на руку и втираете энергичными движениями до полного удовлетворения.

Ксения Фёдорова

— Я это сделала. Купила кремы от NIVEA. Присматриваюсь к Шкоде. P.S даёшь флешмоб! #dzjakuyuNivea

Yauhen Daineka:

— Nivea в стране оставалось на три дня...

 
 
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NIVEA не будет спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если его проведут в Беларуси. Такой ответ от компании белоруска получила в Instagram
 
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