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Увеличены тарифы на тепловую энергию для товариществ собственников и других организаций, эксплуатирующих жилфонд

16.01.2021 13:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Увеличены тарифы на тепловую энергию для отдельных организаций. Соответствующее постановление принято Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Увеличены тарифы на тепловую энергию для товариществ собственников и других организаций, эксплуатирующих жилфонд

Тарифы предусмотрены для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилфонда и/или предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также организаций, которые имеют в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению).

Новые тарифы установлены для компенсации организациям затрат по учету, расчету и начислению платы за ЖКУ и платы за пользование жилыми помещениями, проведению претензионно-исковой работы, пояснили агентству «Минск-Новости» в пресс-службе МАРТ.

В министерстве уточнили, что данное решение не касается платежей населения за услуги теплоснабжения.

 
Теги: Минск
 
 
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