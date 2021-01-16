Увеличены тарифы на тепловую энергию для товариществ собственников и других организаций, эксплуатирующих жилфонд

Увеличены тарифы на тепловую энергию для отдельных организаций. Соответствующее постановление принято Министерством антимонопольного регулирования и торговли.





Тарифы предусмотрены для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилфонда и/или предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также организаций, которые имеют в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению).

Новые тарифы установлены для компенсации организациям затрат по учету, расчету и начислению платы за ЖКУ и платы за пользование жилыми помещениями, проведению претензионно-исковой работы, пояснили агентству «Минск-Новости» в пресс-службе МАРТ.

В министерстве уточнили, что данное решение не касается платежей населения за услуги теплоснабжения.