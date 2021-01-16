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Из-за мороза Останкинская телебашня покрылась слоем снега и льда – видео
16.01.2021 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В пресс-службе телецентра сообщили, что вещание продолжается без сбоев, оборудование работает в штатном режиме. Отмечается, что при проектировании конструкции подобные явления были учтены.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Это происходит из-за низкой облачности, а также водяного пара и микрокристаллов льда, которые содержатся в облаках. Они быстро оседают на холодных металлических конструкциях телебашни и образуют густую снежную изморозь", - пояснил заместитель начальника отдела строительного надзора и инженерного контроля телебашни Павел Разин.
По его словам, прежний вид башни можно будет увидеть с исчезновением низкой облачности и появлением солнца.
В пятницу столбики термометров в столице России опустились до минус 17 градусов. Об аномальном похолодании предупреждали накануне синоптики. По информации Гидрометцентра, такая погода сохранится в Москве до конца недели.
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Останкинская телебашня в Москве покрылась слоем льда и снега во время усиления мороза. Смотрите на видео, как она выглядит при минусовой температуре.
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