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Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса
16.01.2021 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Разбираем, какими фильмами и играми можно иронично отметить конец 2020 года, и анализируем их. Ранее мы обсуждали, как с точки зрения науки выглядит конец света в популярных фильмах-катастрофах, в эпизоде "Фильмы про апокалипсис: наука или вымыслел?"
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Фильмы и игры о жизни после конца света любят за атмосферу безнадежности. Но так ли будет выглядеть мир постапокалипсиса? Придется ли выжившим на самом деле...
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