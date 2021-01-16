ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса

16.01.2021 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса

Разбираем, какими фильмами и играми можно иронично отметить конец 2020 года, и анализируем их. Ранее мы обсуждали, как с точки зрения науки выглядит конец света в популярных фильмах-катастрофах, в эпизоде "Фильмы про апокалипсис: наука или вымыслел?"

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фильмы и игры о жизни после конца света любят за атмосферу безнадежности. Но так ли будет выглядеть мир постапокалипсиса? Придется ли выжившим на самом деле...
 
Новости дня
Новости разные
 
В минской Грушевке с самого утра прошла протестная акция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by