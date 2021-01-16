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В Украине сфера услуг перешла на обязательное обслуживание на украинском языке

16.01.2021 13:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В субботу, 16 января, в Украине вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", что означает окончательный переход сферы обслуживания на государственный украинский язык.

Теперь представители сферы услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Новые правила касаются всей сферы обслуживания: ресторанов, кафе, магазинов, в том числе и онлайн, доставки еды, СТО, парикмахерских, АЗС, аптек, библиотек, банков, фитнес-залов и т. д.

При этом абсолютно все работники сферы обслуживания обязаны предоставлять информацию клиенту о товарах и услугах на государственном языке. На украинском должны быть ценники, инструкции, технические характеристики, маркировка, меню, билеты и т. д.

Нарушителям грозит штраф в 5100-6800 грн. При этом на первый раз представителей сферы услуг материально наказывать не будут. Штраф выпишут только в случае систематических нарушений закона, сообщают украинские СМИ.

Украинцы, которым отказали в обслуживании на государственном языке, могут направить письменную жалобу на нарушителя. Ситуацию можно попытаться решить на месте. Если работник отказывается использовать государственный язык, можно обратиться к руководству или на горячую линию учреждения.

 
 
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В субботу, 16 января, в Украине вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", что означает окончательный...
 
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