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На продажу выставлен авторынок «Малиновка»

16.01.2021 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под Минском продают авторынок «Малиновка», стоимость лота — более 43 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте Центра промышленной оценки.


 


Авторынок расположен в районе агрогородка Озерцо, продавец — ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо».

Начальная цена лота составляет 43 958 550.31 BYN, площадь строений — от 5,7 до 54 889 кв. м.

Заявки на участие можно подать до 11 февраля, аукцион состоится 15 февраля.

Напомним, ранее авторынок принадлежал ныне беглому бизнесмену Юрию Аверьянову. 
 
 
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Под Минском продают авторынок «Малиновка», стоимость лота — более 43 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте Центра промышленной оценки.
 
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