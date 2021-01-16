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Могилевчанка лишилась детских вещей почти на тысячу долларов

16.01.2021 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В милицию обратилась 29-летняя могилевчанка, находящаяся в декрете. Выяснилось, что женщина планировала продать детские вещи на сумму около 2264 белорусских рубля, однако лишилась их, сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.



Оказалось, что к произошедшему причастна 33-летняя жительница Могилева, которая также находится в декрете. Женщины списались в интернете, одна из них попросила вторую переслать ей вещи, обещая позже отдать указанную денежную сумму.

Ничего не подозревающая владелица детских вещей согласилась и отдала вещи, однако деньги не получила. Покупательница перестала выходить на связь.

Похищенные вещи изъяли и вернули законной владелице. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.
 
Теги: Могилев
 
 
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В милицию обратилась 29-летняя могилевчанка, находящаяся в декрете. Выяснилось, что женщина планировала продать детские вещи на сумму около 2264 белорусских рубля,...
 
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