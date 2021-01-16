Тепло в Боровой: директор «Минрайтеплосети» опровергает причастность

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Согласно сообщению Телеграм-канала «А-100 Комфорт», «в связи с аварией на котельной ГП «Минрайтеплосеть» в районе «Новая Боровая», возможны перебои с отоплением. Аварийная бригада уже работает над устранением неполадок».





МЛЫН.BY: Олег Лопыр сказал корреспонденту





— Никакой аварии у нас нет, никакие ремонтные бригады ничего не устраняют. Наше предприятие работает в штатном режиме. У нас все хорошо. Не верьте фейкам в Интернете.





По словам директора «Минрайтеплосети», фейковая информация может распространяться с целью создать ненужный ажиотаж вокруг отопления в эти морозные дни.





Напомним, что Боровая -- протестный район. Считается, что власти в наказание периодически оставляют его без тепла и воды.