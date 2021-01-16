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Тепло в Боровой: директор «Минрайтеплосети» опровергает причастность
Источник материала: Партизан
Директор «Минрайтеплосеть» Олег Лопыр утром 16 января опроверг информацию в Телеграм об аварии на котельной у них на предприятии и возможных перебоях отоплением в Минском районе.
Иллюстрационное фото, Naviny.media
Согласно сообщению Телеграм-канала «А-100 Комфорт», «в связи с аварией на котельной ГП «Минрайтеплосеть» в районе «Новая Боровая», возможны перебои с отоплением. Аварийная бригада уже работает над устранением неполадок».
Олег Лопыр сказал корреспонденту
— Никакой аварии у нас нет, никакие ремонтные бригады ничего не устраняют. Наше предприятие работает в штатном режиме. У нас все хорошо. Не верьте фейкам в Интернете.
По словам директора «Минрайтеплосети», фейковая информация может распространяться с целью создать ненужный ажиотаж вокруг отопления в эти морозные дни.
Напомним, что Боровая -- протестный район. Считается, что власти в наказание периодически оставляют его без тепла и воды.
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Директор «Минрайтеплосеть» Олег Лопыр утром 16 января опроверг информацию в Телеграм об аварии на котельной у них на предприятии и возможных перебоях отоплением в...
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