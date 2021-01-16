На редактора «Вольнага горада» из Кричева завели административное дело

пишет " К журналисту пришли милиционеры для осмотра жилого помещения. Постановление на это подписал прокурор Кричевского района Леонид Палевич. Официальным поводом для обыска стала размещенная в одном из телеграм-каналов фотография группы жителей райцентра, стоящих с бело-красно-белым флагом напротив райисполкома. Среди шести участников акции, стоящих с огромным бело-красно-белым флагом напротив здания райисполкома, милиционеры увидели человека, похожего на Неровного, Могилев . Онлайн".





Фото якобы сделали днем 13 января. Сергей Неровный считает это фотошопом.





Около двух часов работники Кричевского РОВД Эдуард Кравцов и Сергей Егоров осматривали квартиру неровного. По словам журналиста, они вели себя корректно.





В результате милиционеры забрали у Сергея Неровного «на экспертизу» компьютер, хотя он не давал на это своего согласия. Она должна состояться в течение месяца. При этом милиционеры не оставили никакого документа об изъятии техники. Журналист планирует писать жалобу об этом.





Также правоохранители сообщили Сергею Неровному, что в отношении него начат по ст. 23.34 КоАП административный процесс за нарушение порядка организации и проведения массовой акции.





Журналист считает, что причиной задержания могло стать то, что местные власти волнуют «партизанские» акции в районе.





«Они не могут поймать никого. После летних акций они „назначили“ меня словно руководителем. Милиция не один раз мне говорила, что считают меня координатором, но доказательств нет. Скорее всего сделали эту провокацию, влепили мою физиономию и у них появился повод завести административное дело и провести осмотр, в результате которого забрать компьютер. В компьютере, скорее всего, будут искать и деньги, и связи с Тихановской, и телеграм-каналы, и местную партизанскую активность», — заявил Сергей Неровный в комментарии belsat.eu.

Вторую цель обыска он видит в том, чтобы запугать дополнительно кричевских активистов. При этом в самой акции, даже если она была, журналист не видит ничего противозаконного.





Милиционеры также оставили Сергею Неровному номер телефон, чтобы он звонил, если вдруг кого будет подозревать, кто его «подставил этим фото». Делать это журналист не собирается.