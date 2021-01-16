Пляжные отели и экскурсии: в Египте объявили о грандиозных скидках для туристов

Egypt Independent. В Египте запускают программу скидок на авиабилеты и отели для местных и иностранных путешественников. Таким образом в стране пытаются возродить туристическую отрасль, сообщает





Программа скидок заработает 15 января, и будет она касаться как стоимости проживания в отелях, так и стоимости экскурсий и внутренних авиаперелетов.





Куда можно будет летать дешевле





Инициатива "Наслаждайтесь зимой в Египте" появилась в соответствии с рекомендациями министерского комитета по туризму и древностям во время ряда официальных встреч чиновников и отельеров еще в декабре 2020 года.





С 15 января и до конца февраля цены на внутренние рейсы будут снижены, чтобы соединить туристические города в Египте: из Каира в Луксор, Асуан, Шарм-эль-Шейх, Табу, Хургаду и Марса-Алам, а также из Александрии в Луксор и Асуан.





Сообщается, что цены на авиабилеты из Каира и Александрии будут доступны по фиксированной цене: 1500 египетских фунтов (2670 гривен) до Луксора и Асуана, 1800 египетских фунтов до Шарм-эль-Шейха, Хургады и Табы и 2000 египетских фунтов - до Марса Алама. Эти цены включают налоги и одинаковы для египтян и иностранцев.





По словам председателя и генерального директора EgyptAir Holding Company Рошди Закарии, предложениями полетов будет управлять национальный перевозчик EgyptAir, который также предоставил 20-процентную скидку на все международные рейсы в Египет и обратно.





Скидки в отелях и большинстве музеев





Кроме того, Египетская гостиничная ассоциация готовится объявить названия и цены отелей, участвующих в инициативе - в категориях трех, четырех и пяти звезд. Гостиницы будут предоставлять скидки на номера, продолжая работать на 50 процентов своей вместимости.





Кроме того, часть инициативы включает 50-процентную скидку на входные билеты в археологические памятники и музеи в провинциях Кена, Луксор и Асуан в январе и феврале.









В ресторанах, кафетериях, отелях и в туристических автобусах, аэропортах, музеях, археологических раскопках обещают соблюдать все меры предосторожности в отношении COVID-19.









Большие надежды на туристов в 2021 году





До пандемии туризм составлял примерно 11,9% экономики Египта. С марта было потеряно более 150 миллионов рабочих мест в сфере путешествий и туризма.





Только в секторе Красного моря эксперты оценили убытки в 9 млрд долларов с начала пандемии. После открытия в июле страна сообщила о росте туризма, но его уровень далеко не средний по Египту.





Египетский центр экономических исследований спрогнозировал восстановление туристического рынка страны в первой половине 2021 года.





В Центре экономических исследований ожидают, что за это время Египет посетят около 3 млн туристов: на 48% больше, чем в прошлом году. Ежемесячно страна ожидает по пол миллиона туристов в 2021 году.





При поездке в Египет у туристов требуют негативный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. Плата за визу для туристов, прибывающих в провинции Красное море, Южный Синай, Матрух, Луксор и Асуан, отменена до конца 30 апреля 2021 года.