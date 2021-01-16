Погода в СНГ: в Минске открыли пункт обогрева для бездомных, в Таджикистане потеплело до плюс 17

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минус 15, местами небольшой снег и гололедица. Таким будет последний рабочий день в Москве. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

Сильные морозы не отступают. В Нур-Султане сегодня минус 23. Занятия в дежурных классах первой смены отменены. Это касается только начальной школы. Дети Атырау не пошли сегодня в школу из-за сильного ветра. Штормовое предупреждение объявлено еще в 10 регионах республики.

Спасатели Усть-Каменогорска в преддверии Крещенских купаний напомнили о правилах поведения и дали несколько советов: за три часа поесть, не употреблять спиртные напитки, взять с собой сменную одежду и термос с чаем.

Сильные морозы пришли в Беларусь. В Минске сегодня минус 14. Ожидается небольшой кратковременный снег. В выходные столбики термометров в некоторых областях опустятся до минус 25.

Чтобы помочь бездомным в холода, в Минске открылся первый пункт обогрева. В палатке «Красного креста» волонтеры угощают горячим чаем, выдают продуктовые и гигиенические наборы.

«Наша основная задача – оказать помощь лицам без определенного места жительства при наступление низких температур. Поэтому сегодня в столице мы развернули пункт обогрева. При необходимости такая работа может быть развернута в любом городе республики. Также наши работники и волонтеры примут участие в «социальном патруле» совместно с другими субъектами профилактики в местах вероятного нахождения лиц бомж», – рассказал официальный представитель белорусского «Красного креста» Виталий Дембовский.

В Бишкеке солнечно, температура воздуха сегодня прогреется до плюс пяти. Однако ночью будет 12 градусов мороза. Каждый вечер бишкекская патрульная милиция проезжает по городу в поисках бездомных. За двое суток нашли 34 человека. Чтобы они не замерзли на улице, их отвезли в специальное учреждение. Патрульные просят горожан также не быть равнодушными к таким людям.

В Таджикистане без осадков и тепло. Столбики термометров держатся на отметке плюс 17. Морозы сохраняются только в высокогорье. В районе Булункуля – это восток страны – до минус 46. На дорогах гололедица.

Столбик термометра в Ереване поднимется до отметки плюс пять. Из-за плотного тумана в столице несколько недель не было осадков, поэтому сейчас жители рады даже дождю. Сегодня сильно будет заметна температурная разница между севером и югом республики. В Ширакской области – три градуса тепла, а в Сюнике – плюс 17. На выходных в стране обещают осадки в виде снега.