Чиновники обещают новшества для тех, кто хочет отапливать электричеством дома и дачи

Источник материала: Tut.by

Минэнерго утвердило программу увеличения электропотребления для отопления, горячего водоснабжения и приготовления еды на нынешнюю пятилетку — то есть до 2025 года. Среди прочего в планах — разработать изменения, чтобы население могло финансово участвовать в строительстве и реконструкции электросетей под отопление домов. Напомним, с начала года для белорусов уже ввели изменения по электричеству — подняли тарифы , несмотря на запуск БелАЭС. Рассказываем, что планируемые изменения означают для потребителей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что хотят изменить

Минэнерго намерено расширить льготы для тех, кто отапливает электричеством жилые помещения и дачные домики. Министерство и другие заинтересованные ведомства намерены в 2021 году подготовить проект указ, который будет регулировать отношения при строительстве и реконструкции электросетей под отопление домов. Среди прочего предполагается, что населению разрешат принимать участие в финансировании таких работ.

— Программа включает мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей и подстанций всех классов напряжения, а также комплекс мер по совершенствованию нормативной правовой базы для расширения использования электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, включая возможность привлечения средств граждан на работы по реконструкции линий электропередач, — уточняют в ведомстве.

Сейчас проблема в том, что в некоторых населенных пунктах распределительные электросети имеют ограниченный резерв пропускной способности. Без их полной реконструкции невозможно значительно увеличивать электрическую нагрузку жилых домов или квартир, поясняли раньше в Минэнерго.

Чтобы увеличить электрическую нагрузку индивидуальных жилых домов, нередко требуется строительство дополнительных линий и трансформаторных подстанций. Но тут возникает проблема, что одновременно все подстанции заменить не представляется возможным. В некоторых случаях потребители готовы за свои деньги купить трансформаторную подстанцию, но возникает вопрос с тем, как энергетикам принять на баланс такое оборудование.

В Минэнерго прогнозируют, что принятая программа позволит 2повысить доступность использования электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения как в существующем жилищном фонде, так и при строительстве нового электрифицированного жилья".

Планируется, что к концу пятилетки электропотребление для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления суммарно увеличится до 900 миллионов кВт∙ч. Для сравнения: за январь-октябрь 2020 года общий объем потребления населением электроэнергии для отопления и под горячую воду составил 53,8 миллиона кВт∙ч, а за весь 2019-й — почти 12,9 миллиона кВт∙ч.

Минэнерго также включило в планы на 2021 год как минимум два пункта, работу над которыми начали еще в прошлом году. Один из них — разработка совместно с Минстройархитектуры и другими заинтересованными ведомствами технических нормативно правовых актов для «расширения возможности использования электроэнергии для отопления». Какие конкретно изменения планируются, не уточняется.

Второй пункт — подготовка проекта указа «О садоводческих товариществах». Как сообщается, законопроект предусматривает возможность преобразования по решению чиновников садоводческих товариществ в садоводческие поселения. В документе намерены также прописать условия и порядок передачи электросетей содовых поселений на баланс энергоснабжающих организаций.

За ближайшие 5 лет планируется перевести на обогрев электроэнергией 85 многоквартирных домов по всей стране. Больше всего — в Минской области (47 домов), а меньше всего — в Брестской и Витебской (1 и 2 дома соответственно). Также планируется до 2025 года реконструировать электросети в 1582 населенных пунктах, чтобы стимулировать потребление электричества для отопления, подогрева воды и приготовления еды жильцами одноквартирных (блокированных) домов. Больше всего — в Гродненской области (541 населенный пункт), а меньше всего — в Гомельской (130).

Какие тарифы для обогрева жилья и как они меняются в 2021 году

Те, кто хочет обогревать жилье электричеством, могут выбрать один из двух тарифов. Первый вариант — одноставочный тариф, который действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Этот тариф с 1 января вырос до 0,0894 рубля за 1 кВт∙ч (было — 0,0834 рубля), а с 1 июня подорожает до 0,0909 рубля. При этом не нужно устанавливать специальный отдельный счетчик отопления. Этим тарифом могут воспользоваться как владельцы частных домов, так и жильцы многоквартирных домов. К примеру, если расходовать 350 кВт∙ч в месяц, то с 1 января к оплате будет 31,29 рубля, а с 1 июня — 31,82 рубля.

Еще один дифференцированный тариф — по двум временным периодам. Как и одноставочный тариф, этот действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Устанавливать специальный отдельный счетчик отопления не нужно. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) тариф с 1 января составляет 0,0626 рубля за 1 кВт·ч (было — 0,0584 рубля), а с 1 июня вырастет до 0,0636 рубля. В остальное время суток с 1 января считают электроэнергию по тарифу в 0,1162 рубля за 1 кВт·ч (было- 0,1084 рубля), а с 1 июня — по 0,1182 рубля. Если расходовать 350 кВт∙час в месяц (с 23.00 до 6.00), то с 1 января к оплате — 21,91 рубля, а с 1 июня — 22,26 рубля.

Третий вариант — установить дополнительный специальный счетчик, который сейчас считает потраченную электроэнергию на отопление по тарифу 0,0374 рубля за 1 кВт·ч. С 1 января этот тариф не повышали, а с 1 июня он вырастет до 0,0398 рубля. При этом остальная потребленная электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считается по второму основному счетчику и оплачивалась по одному из существующих тарифов — по объему или времени потребления. Этот тариф в народе называют «три копейки».