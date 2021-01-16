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Вся сборная Беларуси по биатлону подписала обращение провластных спортсменов. Кроме одной спортсменки
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси по биатлону подписала письмо провластных спортсменов. Их фамилии появились на
Письмо подписали почти все биатлонисты основной сборной: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, сестры Кручинкины, Аделина Сабитова, Ирина Нафранович, Максим Воробей, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Никита Лобастов, Антон Смольский, Дмитрий Лазовский.
Единственной биатлонисткой основы, которая не стала подписывать обращение, оказалась Анна Сола.
Сейчас сборная выступает на этапе Кубка мира по биатлону. Сегодня пройдет женская эстафета, в воскресенье — гонки с массовым стартом.
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Вся сборная Беларуси по биатлону подписала обращение провластных спортсменов. Кроме одной спортсменки
Сборная Беларуси по биатлону подписала письмо провластных спортсменов. Их фамилии появились на сайте обращения.
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