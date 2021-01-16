Сделки с авто хотят перевести в безнал, понятие «счет-справка» исключить. Регистрацию можно будет пройти у нотариуса (обновлено)

Источник материала: Onliner

Вынесли на обсуждение проект указа «Об изменении указов президента РБ», касающийся регистрации авто. В нем закрепляется: сделки по продаже авто между физлицами и юрлицами либо ИП должны будут проводиться по безналу, а понятие «счет-справка» вообще исключается. Еще одно важное изменение — регистрировать сделки можно будет не только в МРО ГАИ, но и у нотаруиса.

С полным текстом законопроекта о порядке отчуждения транспортных средств можно ознакомиться по ссылке .

Регистрация у нотариуса

Сегодня, 16 января, начались общественные обсуждения законопроекта. В субботу МАРТ пояснил одно из нововведений: «Договоры между физлицами подлежат регистрации в регистрационных подразделениях ГАИ или в инспекциях гостехнадзора (далее — регистрационные органы) либо нотариальному удостоверению». То есть для регистрации можно поехать в МРО ГАИ, а можно — к нотариусу. При этом нотариус должен указать ограничения, запреты на совершение сделки (или об отсутствии ограничений).

Также определяются обязательные условия договоров. Среди них — упоминание об аресте, наличие притязаний третьей стороны и тому подобное. Кроме того, нужно будет прописывать ответственность участников сделки в том числе за указание неверных сведений о наличии ограничений на сделку. Условно, если продавец соврет о чистоте продажи (например, что нет ареста), а потом это вскроется, ему придется отвечать. Каким именно будет возмещение в таком случае, будет прописано в самом договоре.

МАРТ уточняет еще одно предлагаемое нововведение: «Договоры между физлицами могут регистрироваться в регистрационных органах при осуществлении госрегистрации ТС или снятии их с учета». Эту фразу можно понимать так: договор можно зарегистрировать как при постановке машины на учет, так и при снятии.

Только безнал

Сделки с переменными «физлицо — юрлицо (ИП)» и «автокомиссионки (ИП) — клиенты» переводят в безнал. В пункте 1.5 законопроекта сказано: «Проведение юрлицами, ИП расчетов с физлицами, в том числе по договору комиссии, а также физлицами расчетов с юрлицами, ИП за отчуждаемые ТС допускается только в безналичной форме». В нынешней редакции указа «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств» способ расчета не оговаривается.

Что это может значить? Предполагают, что перевод расчетов в автокомиссионках и автохаусах приведет к более прозрачной схеме сделок, возможности отследить денежный поток. Это минимизирует и появление компаний-мошенников (таких как «Фрешмоторс», «Автопапа», «Автокомпанисевен»), и участие в серых схемах автохаусов «неустановленных лиц», как пишут в отчетах МВД. Так как безнал легче можно отследить, они попадают в поле зрения налоговых органов, и «неустановленные лица» перестают быть таковыми.

Слово «счет-справка» исключить

Слово «счет-справка» в законопроекте встречается дважды: с глаголами «заменить» (на «договор купли-продажи») и «исключить». В нынешней редакции указа «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств» счет-справка называется документом, подтверждающим заключение договора купли-продажи.

Для чего это сделано? Опять же, такое изменение может ударить по перекупам. Кратко напомним, как они действуют. Просят продавца разрезать техпаспорт, снять машину с учета, дать ксерокопию паспорта, передать авто и ключи. Взамен дают деньги. Потом перекупщик находит покупателя и оформляет машину на него по копии паспорта от имени продавца и по счет-справке. Счет-справку может купить любой ИП. Получается, что перекупщик выпадает из цепочки продажи, при этом получает деньги и не несет ответственности. Исключение счет-справки будет означать развал всей схемы.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 25 января.

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