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В Питере «Газель» застряла под мостом с надписью «Газель не проедет»

16.01.2021 13:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О курьезном ДТП написал TJ. В Санкт-Петербурге в мост с надписью «Газель не проедет» на Софийской улице врезалась «Газель». Фотографии инцидента опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» во «ВКонтакте».

У грузового автомобиля поврежден кузов. Мост ввели в эксплуатацию в 2014 году и с тех пор там начали застревать «Газели». Перед мостом установлен знак, запрещающий движение транспортных средств, высота которых больше 2,7 метра. При этом водители утверждают, что высота под мостом не более 2,2 метра. Журналисты даже проводили эксперимент, который показал, что машина высотой 1,8 метра проезжает под мостом на небольшой скорости.

В Питере «Газель» застряла под мостом с надписью «Газель не проедет»

Третьего апреля 2018 года под мостом все-таки проехала «Газель», но не полностью — автомобилю оторвало кузов, а груз разбросало по дороге. Четвертого июня 2018 года после застревания 151-го автомобиля перед мостом установили «лежачий полицейский» и повесили цепи. Там также установили ограничители высоты, но их снесла фура. В итоге на мосту разместили надпись «Газель не проедет». А еще у этого моста есть свой Twitter-аккаунт.

В Питере «Газель» застряла под мостом с надписью «Газель не проедет»
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О курьезном ДТП написал TJ. В Санкт-Петербурге в мост с надписью «Газель не проедет» на Софийской улице врезалась «Газель». Фотографии инцидента опубликовали в...
 
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