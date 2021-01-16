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«Генерал армии США» выманил у кричевлянки $6500

16.01.2021 13:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сентябре 56-летняя жительница Кричева познакомилась в социальной сети с мужчиной, который представился генералом армии США. Целый месяц Марк Тони вел переписку с кричевлянкой, высказывал желание переехать к ней в Беларусь. По итогу оказался мошенником.

Неизвестный выманил у женщины сперва $1500 личных сбережений, а затем еще $5000, которые она заняла у знакомого. Деньги были нужны якобы для того, чтобы переправить его вещи из Кабула в Беларусь. Переводы осуществлялись на имя двух граждан Турции, уточняет Следственный комитет.

Когда было уже поздно, кричевлянка заподозрила обман и обратилась в милицию. Расследуется уголовное дело по факту завладения денежными средствами мошенническим путем в крупном размере. Но «генерал армии США» продолжает писать женщине, ему нужны еще $1500 для окончательного переезда.

 
 
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В сентябре 56-летняя жительница Кричева познакомилась в социальной сети с мужчиной, который представился генералом армии США. Целый месяц Марк Тони вел переписку с...
 
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