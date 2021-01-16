За 15 дней нового года белорусы получили больше 2000 травм от мороза и гололеда

Источник материала: Onliner

В Беларуси за первые 15 дней 2021 года зарегистрировано более 2000 гололедных и холодовых травм. Больше всего травм получили жители Могилевской и Витебской областей. Госпитализированы за это время 202 человека.

На первом месте по числу гололедных и морозных травм — Могилевская область. За 15 дней нового года там зафиксировано 483 случая. 49 пациентов пришлось госпитализировать. Второе место у Витебщины: 443 случая и 29 человек в больнице. На третьем — Минск с 293 случаями и 17 попавшими в больницу.

Меньше всего травм на юге страны в Гомельской (142) и Брестской (163) областях.

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