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За 15 дней нового года белорусы получили больше 2000 травм от мороза и гололеда

16.01.2021 13:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Беларуси за первые 15 дней 2021 года зарегистрировано более 2000 гололедных и холодовых травм. Больше всего травм получили жители Могилевской и Витебской областей. Госпитализированы за это время 202 человека.

На первом месте по числу гололедных и морозных травм — Могилевская область. За 15 дней нового года там зафиксировано 483 случая. 49 пациентов пришлось госпитализировать. Второе место у Витебщины: 443 случая и 29 человек в больнице. На третьем — Минск с 293 случаями и 17 попавшими в больницу.

Меньше всего травм на юге страны в Гомельской (142) и Брестской (163) областях.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси за первые 15 дней 2021 года зарегистрировано более 2000 гололедных и холодовых травм. Больше всего травм получили жители Могилевской и Витебской областей....
 
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