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Парня отправили в колонию на 4 года «за насилие в отношении омоновцев»

16.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

16 января в суде Первомайского района озвучили приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего Евгения Калиновского.

Парня отправили в колонию на 4 года «за насилие в отношении омоновцев»

Евгений Калиновский в суде. Фото spring96.org

Судья Максим Трусевич признал парня виновным по ч. 1 ст. 342 и ст. 364 Уголовного кодекса и наказал парня четрьмя годами лишения свободы с направлением в исправительную колонию общего режима, пишет правозащитный центр «Весна».

Также суд обязал парня выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим омоновцам: Игорю Остапуку – 1000 рублей, Олегу Борознову – 1500 рублей.

Напомним, Евгения Калиновского обвиняли в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и насилии в отношении сотрудников милиции во время мирной акции протеста 14 июля – в день, когда Виктору Бабарико и Валерию Цепкало отказали в регистрации кандидатами в президенты.

Парень своей вины не признал, считал, что не нарушал общественный порядок и насилие к сотрудникам милиции не применял, а пытался пресечь противоправные действия по отношению к гражданам со стороны потерпевших.

Тем не менее, во время процесса он извинился перед потерпевшими и частично возместил нанесенный его действиями моральный ущерб – перечислил по 500 рублей двум детским учреждениям, как того желали Игорь Остапук и Олег Борознов.

Во время прений сторон гособвинитель Зубко просила наказать Евгения Калиновского лишением свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также возместить компенсацию морального вреда двум потерпевшим в общей сумме 2500 рублей.

Защитник просил суд оправдать обвиняемого, но если суд не согласится – назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Евгений Калиновский планирует обжаловать приговор.

Поддержать Евгения Калиновского письмами и открытками можно по адресу: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220030.

 
 
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