Samsung готовит новый смартфон с огромной батареей - 7000 мАч

Источник материала: Tut.by

Федеральная комиссия по связи США (FCC) зарегистрировала смартфон Samsung с кодовым обозначением SM-M62F/DS. GSMArena пишет, что это — еще официально не анонсированный Galaxy M62 с батареей внушительной емкости.



Фото: GSMArena

Девайс оснастят встроенным аккумулятором на целых 7000 мАч. В активе также окажется поддержка 25-ваттной проводной зарядки через порт USB-C, а также 3,5-мм разъем для подключения наушников. Ресурс пишет, что FCC также зарегистрировала аппарат с обозначением SM-E625F/DS. Возможно, на рынке он будет предлагаться как Galaxy F62, но по сути являться копией M62 для другого региона.

Ранее бенчмарк Geekbench раскрыл, что устройство может базироваться на фирменном процессоре Exynos 9825, который дополнят 6 ГБ оперативной памяти. Операционной системой выступит Android 11.

Точной даты презентации аппарата или его цены пока нет. Но, как правило, устройство линейки Galaxy M принадлежат к девайсам среднего класса.