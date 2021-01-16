Что будет, если вылить кружку с кипятком на морозе? Минус 20 в белорусском Instagram (видео)

Источник материала: Onliner

В последние дни белорусский народ поголовно стал румяным: в страну пришли невиданные морозы. Одни поддерживают традиции: выбегают босиком на снег и выходят на зимние прогулки. Другие открыли для себя что-то новенькое, поддержав челлендж #дубакчеллендж22, стали выливать на улице кипяток. Подсмотрели в Instagram-аккаунты белорусов и показываем, как они встретили настоящую зиму.