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Что будет, если вылить кружку с кипятком на морозе? Минус 20 в белорусском Instagram (видео)

16.01.2021 14:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В последние дни белорусский народ поголовно стал румяным: в страну пришли невиданные морозы. Одни поддерживают традиции: выбегают босиком на снег и выходят на зимние прогулки. Другие открыли для себя что-то новенькое, поддержав челлендж #дубакчеллендж22, стали выливать на улице кипяток. Подсмотрели в Instagram-аккаунты белорусов и показываем, как они встретили настоящую зиму.

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В последние дни белорусский народ поголовно стал румяным: в страну пришли невиданные морозы. Одни поддерживают традиции: выбегают босиком на снег и выходят на...
 
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