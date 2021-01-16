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Пилот сериала The Last of Us снимет российский режиссер

16.01.2021 14:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пилотный эпизод будущего сериала HBO по The Last of Us будет снимать российский режиссер Кантемир Балагов. Он заменит оригинального режиссера проекта Йохана Ренка, так как у того возникли проблемы с рабочим расписанием. Сценарий по-прежнему пишет автор «Чернобыля» Крэйг Мейзин.

Также в команде создателей пилота остается Нил Дракманн, разработчик оригинальной игры.

Кантемир Балагов, известный фильмами «Теснота» и «Дылда», так прокомментировал свое назначение:

— Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!

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Пилотный эпизод будущего сериала HBO по The Last of Us будет снимать российский режиссер Кантемир Балагов. Он заменит оригинального режиссера проекта Йохана Ренка, так...
 
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