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Пограничник пытался застрелиться

16.01.2021 14:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

15 января военнослужащий Пинского погранотряда во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия. Об этом информирует Госпогранкомитет.

По информации ГПК, рядовой 2002 года рождения, уроженец Борисова, проходит срочную военную службу с мая 2020 года. С ноября 2020-го служит на пограничном посту «Мутвица». Находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу. Характеризуется положительно.

На место происшествия прибыла скорая, была вызвана следственно-оперативная группа. О состоянии бойца не сообщается. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

 
 
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15 января военнослужащий Пинского погранотряда во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия. Об этом информирует...
 
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