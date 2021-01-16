Пограничник пытался застрелиться

Источник материала: Onliner

15 января военнослужащий Пинского погранотряда во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия. Об этом информирует Госпогранкомитет.

По информации ГПК, рядовой 2002 года рождения, уроженец Борисова, проходит срочную военную службу с мая 2020 года. С ноября 2020-го служит на пограничном посту «Мутвица». Находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу. Характеризуется положительно.

На место происшествия прибыла скорая, была вызвана следственно-оперативная группа. О состоянии бойца не сообщается. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.