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Вакцинированных «Спутником V» жителей России не пустят в США и в Европу

16.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Вакцинированных «Спутником V» жителей России не пустят в США и в Европу

  • 16.01.2021, 14:23
Вакцинированных «Спутником V» жителей России не пустят в США и в Европу

Там не считают ее вакциной.

Граждан России могут не пустить в иностранные аэропорты, если они вакцинировались препаратом «Спутник V». Дело в том, что на западе не считают путинское варево реальной вакциной. Такое положение дел может сильно ударить по индустрии туризма, сообщает kavkazcenter.com.

Вице-президент российского союза туриндустрии Александр Осауленко выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» может негативно сказаться на российских туристах – последних могут попросту не пустить с иностранные аэропорты, что обусловлено тем, что данная вакцина не была сертифицирована.

«Не исключено, что сертификат о вакцинации российским препаратом не будет признан достаточным для въезда туристов в некоторые государства. Пока вакцина, разработанная в России, признается не всеми, равно как и наша страна может не признавать зарубежные препараты. К сожалению, в таком случае проблема формируется не столько научной или медицинской составляющей, сколько политической», - заявил Осауленко.

В Москве уже заранее пытаются придать ситуации характер политического и экономического заговора против России. Мол, запад хочет продвинуть свою вакцину, поэтому устраивает «политические интриги против россиян, которые привились вакциной «Спутник V».

Предупредив о возможной проблеме, Осауленко высказал скрытую угрозу в адрес западных стран заявив, что если «подобное произойдет, то каждая страна должна понимать последствия таких действий».

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