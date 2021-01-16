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Дерзкая акция партизан парализовала целый «взвод» лукашистов
Источник материала: Хартия'97
Дерзкая акция партизан парализовала целый «взвод» лукашистов
На что способен гигантский национальный флаг на снегу.
Сколько потребуется сотрудников ЖЭС, чтобы закрасить полосу в 7 метров?
Такой вопрос задает телеграм-канал
А вот и ответ: трудятся во всю целым отделом под присмотром двух «ябатек».
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На что способен гигантский национальный флаг на снегу.
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