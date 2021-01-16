Источник материала: Хартия'97

Дерзкая акция партизан парализовала целый «взвод» лукашистов 16.01.2021, 14:20

На что способен гигантский национальный флаг на снегу.

Сколько потребуется сотрудников ЖЭС, чтобы закрасить полосу в 7 метров?

Такой вопрос задает телеграм-канал «Баста!» , рассказывая о дерзкой акции партизан, создавших на снегу гигантский бело-красно-белый флаг.

А вот и ответ: трудятся во всю целым отделом под присмотром двух «ябатек».

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