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Правящая партия Германии избрала нового лидера
Источник материала: Хартия'97
Правящая партия Германии избрала нового лидера
Стало известно, кто будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) после ухода Меркель.
На съезде Христианско-демократического союза (ХДС), правящей партии Германии, избрали нового лидера — им стал 59-летний Армин Лашет.
Как сообщает
Ангела Меркель обещает уйти с поста главы правительства после парламентских выборов, назначенных на 26 сентября 2021 года. По традиции новый глава партии должен повести ХДС на выборы, а в случае победы — занять пост канцлера Германии.
Однако на данный момент неизвестно, возглавит ли лидер ХДС избирательный список и станет ли кандидатом на пост главы правительства.
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Стало известно, кто будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) после ухода Меркель.
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