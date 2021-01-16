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Правящая партия Германии избрала нового лидера

16.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Правящая партия Германии избрала нового лидера

  • 16.01.2021, 13:59
Правящая партия Германии избрала нового лидера

Стало известно, кто будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) после ухода Меркель.

На съезде Христианско-демократического союза (ХДС), правящей партии Германии, избрали нового лидера — им стал 59-летний Армин Лашет.

Как сообщает dw.com, Лашет, который с 2017 года возглавляет самую густонаселенную землю Германии Северный Рейн-Вестфалия, решительно выступает за продолжение курса канцлера Ангелы Меркель.

Ангела Меркель обещает уйти с поста главы правительства после парламентских выборов, назначенных на 26 сентября 2021 года. По традиции новый глава партии должен повести ХДС на выборы, а в случае победы — занять пост канцлера Германии.

Однако на данный момент неизвестно, возглавит ли лидер ХДС избирательный список и станет ли кандидатом на пост главы правительства.

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Стало известно, кто будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) после ухода Меркель.
 
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