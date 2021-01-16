Источник материала: Хартия'97

Ученые: К Земле летит комета века 16.01.2021, 13:52

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Она будет хорошо видна в небе с середины до конца декабря 2021 года.

Комета под названием C/2021 A1 (Леонард) была обнаружена в обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне 3 января 2021 года Грегом Леонардом, старшим специалистом-исследователем, в честь которого и была названа комета, пишет vokrugsveta.ua .

Комета Леонарда все еще находится в 6 а.е. от Солнца. А.е. (астрономическая единица) – это расстояние от Земли до Солнца, которое в среднем составляет почти 150 млн км. Юпитер находится примерно в 5 а.е. от Солнца, а Сатурн – в 9 а.е. от Солнца.

Поскольку комета Леонарда находится на таком расстоянии, она сможет максимально приблизиться к Солнцу не ранее 3 января 2022 года. Но 12 декабря 2021 года комета будет всего в 0,233 а.е. от Земли, согласно прогнозам. Поэтому с середины до конца декабря 2021 года комета Леонарда будет хорошо видна в небе. Незадолго до восхода солнца и сразу после заката будет лучшим временем для наблюдения. Однако астрономы предупреждают, что точно предсказать поведение комет крайне трудно. Пока ожидается, что яркость объекта позволит увидеть комету невооруженным глазом.

В настоящее время видимая только в большие телескопы, комета Леонарда находится примерно рядом с нижней звездой в «ковше» Большой Медведицы – звездой Бенетнаш. Комета будет двигаться вверх в сторону Бенетнаш до конца января, затем пройдет через Большую Медведицу и похоже, вернется в том же направлении. В декабре 2021 года, когда комета станет видна невооруженным глазом, объект можно будет найти рядом самой яркой звездой Арктур в созвездии Волопаса.

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