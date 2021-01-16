Температура в Беларуси на 5-12 градусов ниже нормы. Самая холодная ночь будет с 16 на 17 января

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси в минувшие сутки температура воздуха была на 5-12 градусов ниже климатической нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью местами температура воздуха опускалась до отметки в -27 градусов. И это еще не предел. Синоптики прогнозируют, что самая холодная ночь будет с субботы на воскресенье.





С учетом морозов коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Их задача – обеспечить бесперебойную подачу тепла и воды. Энергетики также усилили контроль за оборудованием.

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Температура будет падать с каждым часом. Синоптики предупреждают о похолодании до -30 градусов и даже ниже