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Температура в Беларуси на 5-12 градусов ниже нормы. Самая холодная ночь будет с 16 на 17 января
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси в минувшие сутки температура воздуха была на 5-12 градусов ниже климатической нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ночью местами температура воздуха опускалась до отметки в -27 градусов. И это еще не предел. Синоптики прогнозируют, что самая холодная ночь будет с субботы на воскресенье.
С учетом морозов коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Их задача – обеспечить бесперебойную подачу тепла и воды. Энергетики также усилили контроль за оборудованием.
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Новости Беларуси. В Беларуси в минувшие сутки температура воздуха была на 5-12 градусов ниже климатической нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночью...
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