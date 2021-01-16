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В Капитолии знали о штурме ещё за три дня до беспорядков в Вашингтоне

16.01.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Еще за три дня до беспорядков в Вашингтоне в Капитолии знали о штурме. Об этом пишет авторитетное американское издание The Washington Post, ссылаясь на отчет внутренней разведки здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Капитолии знали о штурме ещё за три дня до беспорядков в Вашингтоне

В 12-страничном документе говорилось, что «жестокие сторонники президента Трампа» могут сосредоточиться на самом Конгрессе и рассматривают 6 января как последнюю возможность отменить результаты выборов, а «чувство разочарования может привести к насилию».

В Капитолии знали о штурме ещё за три дня до беспорядков в Вашингтоне

Ранее уволившийся начальник полиции Капитолия рассказал, что сотрудники службы безопасности Палаты представителей и Сената пытались сорвать его попытки вызвать Нацгвардию в день, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Люди в материале: Дональд Трамп, Стивен Сунд

 
 
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Новости США. Еще за три дня до беспорядков в Вашингтоне в Капитолии знали о штурме. Об этом пишет авторитетное американское издание The Washington Post, ссылаясь на отчет...
 
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