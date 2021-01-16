Источник материала: UDF



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«Мы горды тем, что являемся партнером чемпионатов мира IIHF 28 лет. Но мы также уважаем и продвигаем права человека. Поэтому Skoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если подтвердится, что Беларусь будет принимать это соревнование», — говорится в официальном заявлении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Skoda отказалась спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдет в Беларуси Вчера о своем отказе в участии сообщил другой спонсор чемпионата — бренд NIVEA MEN.